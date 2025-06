Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Auto auf Kinder zugefahren und Passanten bedroht

Ketsch (ots)

Am Samstag gegen 22 Uhr fuhr in der Straße "Im Bruch" ein 20-jähriger Mann mit einem hochmotorisierten Mercedes GLS AMG gezielt auf mehrere Kinder zu, welche sich auf dem Heimweg befanden. Lediglich ein Sprung zur Seite verhinderte eine Kollision. Anschließend soll der 14-jährige Bruder des Fahrers aus dem Beifahrerfenster des Wagens eine Pistole gehalten und mehrere Passanten bedroht haben. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, fahndeten mehrere Streifenteams nach dem Fahrzeug. Auf der Südtangente in Schwetzingen konnte eine Streife den Mercedes ausfindig machen und stoppen. Bei der dortigen Kontrolle und Durchsuchung der Insassen und des Fahrzeuges fanden die Beamten keine Pistole auf. Die beiden Brüder wurden mit zur Dienststelle genommen, wo dem älteren der beiden der Führerschein abgenommen wurde. Wieso die Beiden ein solches Verhalten an den Tag gelegt haben, ist noch unklar. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen laufen noch.

