Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Fabrikgebäude

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Samstagnachmittag gewaltsam in eine stillgelegte Fabrik in der Kleinen Bahnhofstraße in Zella-Mehlis ein. Die Einbrecher durchsuchten alle Etagen der Fabrik und entwendeten eine Gussform für Simson-Zylinderköpfe, ein Kleinkraftrad Simson, einen W-LAN Router samt Verstärker und einen Baustromverteilerkasten. Die Gegenstände haben einen Gesamtwert von etwa 12.500 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213652/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

