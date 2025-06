Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann wird bei Handgreiflichkeiten verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, der in der Rudolf-Wild-Straße einen blutenden Mann am Boden liegen sah.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten gegen 22:30 Uhr zwei Männer aus bislang unklarer Ursache in einen zunächst verbalen Streit. Als der 56-jährige Mann in sein Auto steigen wollte, sei der bislang unbekannte Kontrahent handgreiflich geworden. Er griff den 56-Jährigen an, wodurch dieser eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden am Arm erlitt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß von der Örtlichkeit.

Der Verletzte wurde noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Etwa 25 Jahre alt - Kräftige Statur - 185 bis 190 cm groß - Kurze Haare

Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen, weiten Hose sowie einem dunklen T-Shirt bekleidet. Er soll deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und dem unbekannten Täter mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

