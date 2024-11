Landespolizeiamt

POL-SH: Wasserschutzpolizei in Kiel mit neuer Leiterin

Kiel (ots)

Seit Oktober hat das Wasserschutzpolizeirevier in Kiel eine neue Revierleiterin. Die Erste Polizeihauptkommissarin (EPHK´in) Maren Soltwedel hat die Aufgaben von ihrem Vorgänger Matthias Radant übernommen, der in den Ruhestand eingetreten ist. Die 47-jährige ist damit die erste Frau, die ein Wasserschutzpolizeirevier in Schleswig-Holstein leitet.

Maren Soltwedel hat im Laufe ihrer langjährigen Zugehörigkeit zur Landespolizei Schleswig-Holstein verschiedene Führungsverwendungen bei der Schutz- und der Wasserschutzpolizei durchlaufen. Zuletzt war sie Leiterin des Einsatzdezernats im Stab der Wasserschutzpolizei im Landespolizeiamt.

Zum Wasserschutzpolizeirevier Kiel gehören neben den beiden Stationen in Flensburg und Kappeln auch die beiden Küstenboote "Falshöft" und "Staberhuk".

Der Leiter der Wasserschutzpolizei, Leitender Polizeidirektor Marco Kosminski, betont: "Mit ihren ausgeprägten Führungsqualitäten und ihrer Erfahrung ist Maren Soltwedel die ideale Besetzung, um die Erfüllung der wasserschutzpolizeilichen Aufgaben am Standort Kiel professionell zu gewährleisten und das Revier zukunftssicher aufzustellen."

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell