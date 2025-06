POL-MA: Mannheim: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Auto unterwegs

Heidelberg (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag im Stadtteil Boxberg. Der oder die Unbekannte beschädigte am Samstag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz in der Straße "Im Eichwald" abgestellten Mercedes. Anschließend fuhr er oder sie einfach davon. Am ...

