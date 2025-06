Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ehepaar durch Unbekannte verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr war ein 54-Jähriger gemeinsam mit seiner 52-jährigen Frau in der Tiergartenstraße unterwegs. Das Ehepaar war zu Fuß unterwegs und schob dabei jeweils ein Fahrrad neben sich her. Um einem von hinten herannahenden Auto die Vorbeifahrt zu gewähren, gingen diese ein Stück zur Seite. Aus bislang unbekannten Gründen stiegen daraufhin vier nicht näher bekannte Personen aus dem Fahrzeug aus. Aus der Gruppe heraus schlug eine männliche Person zunächst dem 54-Jährigen und anschließend der 52-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wodurch beide Verletzungen davontrugen. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit dem Fahrzeug in Richtung Neuenheimer Feld. Nähere Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen mit Frankfurter Kennung gehandelt haben. Da sich die Frau bei dem Angriff ebenfalls eine Verletzung am Bein zuzog, wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise zu den Personen und/oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 4569-0 zu melden.

