Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Randaliererin verletzt Polizeibeamtin

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr teilte ein Anrufer über den Polizeinotruf mit, dass eine Dame am Gerd-Dehof-Platz randalieren und Blumenkübel beschädigen würde. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung versuchte die 39-Jährige sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Während der Sachverhaltsabklärung zeigte sie sich sprunghaft und psychisch auffällig. Als sie für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht werden sollte, leistete sie Widerstand, griff eine Polizeibeamtin an und verletzte diese an den Beinen. Die Beamtin wurde hierdurch verletzt und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die deutlich alkoholisierte 39-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt.

