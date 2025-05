Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl auf Kundentoilette

Weimar (ots)

Am späten Dienstagabend nutzte eine obdachlose 36-Jährige die Gutmütigkeit einer Tankstellenmitarbeiterin im Norden Weimars aus. Sie bat um die Möglichkeit die Kundentoilette der Tankstelle benutzen zu dürfen. Dies wurde ihr erlaubt. Die Gunst der Stunde nutzend entwendete sie diverse Zeitschriften im Wert von 35 Euro. Danach wollte sie das Gelände nicht verlassen, so dass die Polizei zum Einsatz kam. Die Beamten fanden die Zeitschriften schließlich in ihrem Rucksack. Neben einer Anzeige erhielt die Frau auch einen Platzverweis für den Bereich der Tankstelle und der näheren Umgebung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell