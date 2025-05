Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlichen Einbrecher eingeschlossen

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag bemerkte ein 44-jähriger Anwohner, dass sich im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Tröbsdorf eine unberechtigte Person aufhielt. Kurzerhand schloss er den Mann ein und verständigte die Polizei. Vor Ort wurde ein polizeibekannter 34-jähriger Erfurter angetroffen, der angab momentan obdachlos zu sein. Daher hatte er sich in dem Mehrfamilienhaus einen Keller zum Übernachten ausgesucht. Dabei brach er allerdings noch zwei Kellerabteile auf, um an Nahrung und ein paar Schuhe zu kommen. Der Wert der entwendeten Sachen betrug gute 100 Euro, der entstandene Sachschaden etwa 40 Euro. Nachdem die entsprechende Anzeige aufgenommen war, wurde der Erfurter des Hauses verwiesen.

