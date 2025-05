Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uneins über Paketzustellung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Ein 46-jähriger Paketzusteller war am Dienstagvormittag mit einer Lieferung zugange. Für die persönliche Zustellung klingelte er an der Lieferanschrift. Der 24-jährige Bewohner und zugleich Empfänger der Ware war jedoch, aufgrund der vorherigen Nachtschicht, nicht erfreut über das ungewollte Wecksignal. Dies tat er gegenüber dem Zusteller verbal kund. Daraufhin gab der 46-Jährige an, dass er die Lieferung an einer Packstation abholen könne. Im Anschluss fuhr er zur nächsten Adresse. Als er kurz darauf erneut die Adresse des 24-Jährigen passiert, warf dieser mit einem Schlüsselbund gegen das Zustellerfahrzeug. Dies bewog den Dienstleister auszusteigen und dem 24-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Am Zustellerfahrzeug indes entstand kein Schaden.

