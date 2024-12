Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Emsbüren (ots)

Am Donnerstag, den 28. November, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Richthofstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine silberfarbene Mercedes E-Klasse von einem mutmaßlich blauen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden, welcher auf 2000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren zu melden; Tel.: 05903-703190.

