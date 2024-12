Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - mehrere Stromkabel von Firmengelände an der B401 entwendet - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Zwischen dem 29. November und 2. Dezember verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der B401 / Am Küstenkanal. Anschließend entwendeten sie mehrere Stromkabel aus Verteilerkästen, einem Bagger sowie in der Mechanik eines Förderbandes. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

