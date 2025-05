Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Ziehharmonikaeffekt

Jena (ots)

Nach ersten Erkenntnissen aufgrund Unachtsamkeit ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Dienstagvormittag auf der Hauptstraße in Isserstedt. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Renault war in Richtung Bundesstraße unterwegs. Hier erkannte der Fahrer zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm stoppten. In Folge dessen fuhr der mit seinem Renault auf einen Opel auf und schob diesen auf einen davor haltenden Ford. Alle drei Fahrzeuge erleiden dadurch unfallbedingten Sachschaden. Der 20-jährige Fahrer des Opel wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

