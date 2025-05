LPI-J: Kleinkraftrad fährt auf Pkw auf

Weimar (ots) - Im Verlaufe des Montagvormittages wurden an drei Fahrzeugen mit einem unbekannten Gegenstand die Türen zerkratzt. Der Renault, Audi und Daimler-Benz waren an einem Feldweg in der Lützendorfer Straße geparkt. Täterhinweise gibt er derzeit keine. Der Gesamtschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

