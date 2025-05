LPI-J: Mit dem Fahrrad gestürzt

Apolda (ots) - In der Camburger Straße in Apolda kam es gestern zu einem Auffahrunfall. Eine 78-jährige PKW-Fahrerin musste verkehrsbedingt ihre Fahrt verlangsamen. Der direkt dahinterfahrende 40-jährige Fahrer bemerkte dies leider zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

