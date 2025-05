LPI-J: Ausgebrannten Pkw entdeckt

Jena (ots) - Ein Mitarbeiter eines Instituts Am Planetarium informierte am Montagmittag über einen Einbruch. Unbekannte hatten sich widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und in der Folge zur Teeküche verschafft. Aus dieser eigneten sich der oder die Täter mehrere Konsumgüter sowie einen Kaffeevollautomaten widerrechtlich an und entfernten sich mitsamt ihrer Beute unerkannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

