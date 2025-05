Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Finger weg, sonst Finger weg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Weil ein 16-Jähriger am Montagabend mit Feuerwerkskörpern hantierte, musste er im Krankenhaus behandelt werden. Gemeinsam mit zwei Bekannten entzündeten dieser ein Feuer an den Tongruben in der Mönchsgasse. Plötzlich holte der 16-Jährige einen Böller heraus und wollte diesen zünden. Da dies misslang, entleerte er das Schwarzpulver auf einem alten Kleidungsstück. Dieses fing jedoch Feuer und es kam zu einer Verpuffung. In Folge dessen zog sich der 16-Jährige Brandverletzungen am Unterarm zu. Daher der Appell zum sachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Dies bezieht sich auch auf die Zeit, wo das Zünden geprüfter Gegenstände erlaubt ist, nämlich zum Jahreswechsel. Ansonsten gilt, wie auch bei ungeprüfter Waren, Finger weg, sonst, im schlimmsten Fall, Finger weg.

