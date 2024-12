Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Einbruch in Drogeriemarkt

Einbrecher wurden am Samstagmorgen in Eislingen von Zeugen auf frischer Tat ertappt. Auch schlug der Alarm an und sie flüchteten.

Gegen 5.30 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen zwei unbekannte Täter bei einem Einbruch. Die Unbekannten hatten es auf eine Drogeriefiliale in der Hauptstraße abgesehen. Die Einbrecher hebelten an der Gebäuderückseite ein Toilettenfenster auf und stiegen in die Verkaufsräume ein. Dort suchten sie nach Beute und fanden wohl auch Brauchbares. Die Einbrecher hatten es wohl auf mehrere Parfümflaschen abgesehen. Wie Zeugen der Polizei berichteten, hielt sich ein Täter im Geschäft auf und ein weiterer Täter stand wohl vor dem Geschäft Schmiere. Mit ihrer Beute ergriffen sie die Flucht. Eine sofortige Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

