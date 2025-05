LPI-J: Auffahrunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tautenhain: Montagfrüh entdeckte ein Zeuge ein augenscheinlich ausgebranntes Fahrzeugwrack in der Nähe eines Solarparks. Vor Ort konnte sowohl das Fabrikat als auch das amtliche Kennzeichen in Erfahrung gebracht werden. Die Beamten kontaktierten den Halter des BMW. Dieser gab an das Fahrzeug für eine Reparatur einem Bekannten gegeben zu haben. Dieser stellte den Pkw in der Nähe des Auffindeortes ab. Laut Zeugen soll der Pkw zwischen Sonntag ...

