Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Disput mit Radfahrer eskaliert

Jena (ots)

Ein 31-Jähriger war am Dienstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, mit seinem Fahrrad im Gembdental unterwegs. Plötzlich erschien ein augenscheinlich älterer Mann auf der Bildfläche und begann den Radfahrer anzuschreien. Auf die Nachfrage, welches Problem gerade vorliege, zog der Unbekannte ein Pfefferspray und sprühte es dem 31-Jährigne ins Gesicht. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, kurze graue Haare, korpulent, kein Bart, kein Brillenträger, trug zum Zeitpunkt der Tat Laufschuhe, ein Sportshirt und eine enge Sporthose. Dem Erscheinen nach war der Unbekannte joggen. Laut Zeugen soll er dies fast täglich im besagten Bereich tun. Hinweise zur Tat und insbesondere dem Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen des Ermittlungsverfahrens lautet 135374/2025.

