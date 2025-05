Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht alltägliche Rettungsaktion auf der Saale

Jena (ots)

Gegen 21:20 Uhr erging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle, dass ein Mann auf der Saale mit einem Boot gekentert und nunmehr bewusstlos sei. Dies bestätigte sich so nicht, jedoch war der 29-Jährige zuvor in einer hilflosen Lage. Er leihte sich vorab ein SUP, um auf der Saale etwas zu suchen. Augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung fiel er ins Wasser und war im Anschluss nicht selbst in der Lage zu schwimmen. Ein Zeuge rettete den Mann, indem er ihn aus der Saale holte. Aufgrund seiner Gesamtkonstitution und dem Umstand, dass er über 1,3 Promille hatte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die anfangs gemeldete Lebensgefahr hatte sich nicht begründet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell