Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hemmerich: Unfallbeteiligte gesucht - Zehnjähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Bornheim (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zur Fahrerin eines schwarzen SUV, die am Sonntagabend (18.05.2025) in Bornheim-Hemmerich an einem Verkehrsunfall mit einem zehnjährigen Radfahrer beteiligt gewesen sein soll.

Der Junge war gegen 17:45 Uhr auf der Rösberger Straße in Richtung Rösberg unterwegs. Als er zwischen Maaßenstraße und Klinkenbergsweg an geparkten Pkw vorbeifuhr und ihm ein Pkw entgegenkam, geriet er auf der Fahrbahn ein Stück weit nach links in den Gegenverkehr. Bei dem Versuch, weiter nach links auf den Gehweg auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen SUV. Der Radfahrer fiel auf den Gehweg und verletzte sich. Die Fahrerin des Pkw, die mit blonden Haaren beschrieben wird, stieg mit ihren zwei Kindern aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen, der aufgrund eines Schocks angab, dass es ihm gut gehe. Nachdem man gemeinsam vergeblich versucht hatte, den Vater des Zehnjährigen mit dessen Mobiltelefon anzurufen, fuhr die Frau schließlich davon. Der Junge fuhr nach Hause und zeigte den Unfall nach einer ärztlichen Behandlung am Abend mit seinem Vater bei einer Polizeiwache an.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um eine Kontaktaufnahme durch die unfallbeteiligte SUV-Fahrerin. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats 2 zu melden.

