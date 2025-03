Polizei Bonn

POL-BN: Nach Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in Wachtberg und Bonn-Mehlem - Polizei stellt umfangreiches Diebesgut sicher

Bonn-Mehlem, Wachtberg (ots)

Nach mehreren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen Anfang der Woche hat das zuständige Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei bei einer Durchsuchung umfangreiches Diebesgut sichergestellt.

In der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025) waren in der Gemeinde Wachtberg und in Bonn-Mehlem Handwerkerfahrzeuge angegangen worden, aus denen die Täter zum Teil hochwertige Werkzeuge entwendeten.

Einer der Geschädigten hatte seine gestohlenen Arbeitsgeräte mittels GPS-Signal an einer Anschrift in Wachtberg orten können.

Nachdem ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt wurde, durchsuchten Ermittler des Kriminalkommissariats 16 am Dienstagmorgen das dortige Wohnhaus und das zugehörige Grundstück. Im Vorgarten des Hauses fanden sie teilweise unter Planen versteckt über 80 zum Teil hochwertige Werkzeuge, die allesamt aus Straftaten stammen dürften. Weiterhin wurden auch diverse originalverpackte Kabel und ein Laptop sichergestellt.

Die georteten Werkzeuge konnten dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen dauern an und richten sich derzeit unter anderem gegen die Bewohner des Hauses.

Das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen der Aufbrüche der Handwerkerfahrzeuge. Die Tatorte sind im Folgenden aufgelistet:

- Wachtberg-Villip, Villiper Hauptstraße - Wachtberg-Villip, Gimmersdorfer Straße - Wachtberg-Ließem, Auf dem Köllenhof (Zwei Fälle) - Wachtberg-Fritzdorf, Am Zingsheimer Hof - Wachtberg-Fritzdorf, Raiffeisenstraße - Bonn-Mehlem, Vulkanstraße 44 - Bonn-Mehlem, An der Nesselburg

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter kk16.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Mit Blick auf die geschilderten Taten rät die Polizei:

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei! - Halten Sie bei der Anzeigenerstattung vorhandene Individualnummern der entwendeten Werkzeuge bereit. - Prüfen Sie mögliche zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten an Ihren Firmenfahrzeugen.

