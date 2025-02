Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Körperliche Auseinandersetzung in RegioTram eskaliert - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

Für einen Einsatz der Bundespolizeiinspektion Kassel sorgte gestern Nachmittag (9.2. / 15:30 Uhr) eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der RegioTram 1 (Zugnummer: 20646) auf der Fahrt von der Holländischen Straße in Richtung Hümme. Dabei soll ein 50-jähriger Mann aus Kassel unvermittelt eine 22-Jährige während der Fahrt getreten haben. Mitreisende wurden auf den Vorfall aufmerksam und gingen dazwischen. Beim Halt in Kirchditmold soll der 50-jährige Angreifer anschließend von einem 40-jährigen Mann aus Immenhausen, der zuvor dazwischen ging, aus dem Zug geworfen worden sein. Beim Versuch des 50-Jährigen wieder in den Zug zu gelangen, soll der 40-Jährige ausgestiegen sein und ihn am Bahnsteig 2 getreten und geschlagen haben. Bundespolizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Kassel übernahmen den Fall und stellten die Identitäten aller Beteiligten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen vor Ort entlassen.

Durch den Vorfall erhielt die RegioTram rund 35 Minuten Verspätung.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

