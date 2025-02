Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen nach Diebstahl im ICE

Kassel-Wilhelmshöhe (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Diebstahls und des Betruges haben Ermittler der Bundespolizei in Kassel einen 27-jährigen Wohnsitzlosen als Tatverdächtigen ermittelt.

Zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen soll der aus Afghanistan stammende Mann, der sich überwiegend in Kassel aufhält, einem Reisenden im ICE 775 (Kassel-Frankfurt am Main) die Geldbörse samt EC Karte gestohlen haben. Die Tat ereignete sich am 14. Januar, gegen 21 Uhr, kurz vor der Ankunft in Kassel-Wilhelmshöhe.

Videoaufzeichnungen bringen Bundespolizisten auf die Spur der Tatverdächtigen

Unmittelbar nach der Tat verwendeten die beiden Diebe die EC-Karte des Diebstahlopfers missbräuchlich und tätigten damit mehrere Einkäufe im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Opfer der Diebe war ein 27-Jähriger aus Nürnberg. Der Bestohlene hatte seinerzeit Strafanzeige bei der Bundespolizei in Frankfurt am Main gestellt.

Bundespolizei sucht nach noch unbekannten Komplizen

Der noch unbekannte Tatverdächtige, mit augenscheinlich südländischem Aussehen, wird wie folgt beschrieben: Er hatte schwarze, wellige Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Kapuzen-Steppjacke in zwei unterschiedlichen Grüntönen, einer schwarzen Hose sowie auffälligen Sportschuhen.

Zudem trug er an der rechten Hand einen größeren Ring mit schwarzem Stein am kleinen Finger sowie ein silbernes Armband am Handgelenk.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

