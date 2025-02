Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahrradunterstand zerstört - Bundespolizei sucht Zeugen

Watzenborn-Steinberg (Gießen) (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am vergangenen Freitag (31.01./17:40 Uhr) den Fahrradunterstand am Bahnhaltepunkt Watzenborn-Steinberg, durch einen Steinwurf teilweise zerstört.

Ein Zeuge hatte gesehen, dass sich eine Person in den Gleisbereich begab. Als dieser ihn ansprach nahm der Mann einen Schotterstein und warf ihn in Richtung Fahrradunterstand. Dabei traf er die Scheibe des Unterstandes an der Rückseite und zerstörte diese teilweise.

Der unbekannte Mann lief nach seiner Tat im Gleisbereich weiter in Richtung Lich. Nachdem der Zeuge die Polizei informiert hatte, konnte er den vermeintlichen Täter nicht mehr sehen.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen suchte den Bereich ab, konnten aber keine Person antreffen.

Durch die Beschädigung wurden keine Personen verletzt und es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr.: 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell