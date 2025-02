Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit im Zug eskaliert - Bundespolizei sucht Zeugen!

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung soll es gestern Nachmittag (6.2. / 15:30 Uhr) in der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24414) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel gekommen sein. Auf der Strecke im Bereich Treysa soll ein 27-Jähriger aus Somalia zwei 31-jährige Deutsche zunächst tätlich angegriffen haben. Dabei soll der 27-Jährige versucht haben, einen der beiden Geschädigten mit einem Kugelschreiber anzugreifen. Zudem soll er auf sie gespuckt haben. Eine Streife der Polizeistation Schwalmstadt nahm den Sachverhalt zunächst auf und übergab diesen später zuständigkeitshalber an die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Durch die Auseinandersetzung wurde niemand der Beteiligten verletzt.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat den Vorgang übernommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Um den Vorfall lückenlos aufzuklären, bittet die Bundespolizeiinspektion Kassel um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de

