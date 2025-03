Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Pkw schneidet 60-jährigen Fahrradfahrer - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet um Hinweise nach einem Verkehrsunfall der sich am Dienstagmorgen (11.03.2025) auf der Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf ereignet hat.

Zur Unfallzeit gegen 9:15 Uhr war ein 60-jähriger Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße aus Richtung Lessenich in Fahrtrichtung Duisdorf unterwegs. Er beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 52 nach links in Richtung Friedhof abzubiegen. Kurz vor dem eigentlichen Abbiegen kam dem Radfahrer ein roter Mercedes mit Siegburger-Kennzeichen entgegen und soll dabei teilweise auf der Fahrspur des 60-Jährigen gefahren sein. Dadurch erschreckte sich der Zweiradfahrer, bremste stark und flog über den Lenker auf die Fahrbahn. Ohne anzuhalten entfernte sich der Pkw in Fahrtrichtung Lessenich. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen des Unfalls, die gegebenenfalls weitere Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

