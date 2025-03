Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: 63-jähriger Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lkw verstorben

Auf der Bundesautobahn 61 ist am Mittwochmorgen (12.03.2025) ein 63-jähriger Autofahrer mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Nach Zeugenangaben war der Autofahrer gegen 04:40 Uhr an der Anschlussstelle Miel auf die Autobahn in Richtung Venlo aufgefahren, hatte sein Fahrzeug unmittelbar gewendet und war entgegen der Fahrtrichtung weitergefahren. Kurz darauf soll der Pkw dann auf die Fahrspur des Lkw gefahren sein, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Der 63-jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und prüft derzeit Hinweise auf ein Suizidalgeschehen.

Die Richtungsfahrbahn der A 61 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 08:35 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Ein Hinweis der Bonner Polizei:

Haben Sie Suizidgedanken oder haben Sie diese bei einem Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhalten Sie rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 sowie online unter https://www.telefonseelsorge.de/ <https://www.telefonseelsorge.de/> (Chatberatung und Mailberatung).

