Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Vier geparkte Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Montagabend (12.03.2025) soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kreuzbergweg in der Bonner Weststadt im Vorbeifahren vier geparkte Autos beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 20:55 Uhr hatte der Unfallverursacher den Kreuzbergweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren. Zeugen beobachteten, wie der dunkle Kleinwagen in Schlangenlinien in Richtung Beethovenstraße fuhr und dabei vier am von ihm aus gesehen rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw touchierte. Nähere Beschreibungsmerkmale zum Fahrzeugführer oder dem Pkw liegen bislang nicht vor.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat das flüchtige Fahrzeug zur Tatzeit beobachtet? Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell