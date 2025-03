POL-BN: Bonn-Nordstadt: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei bittet nach einem Einbruch in ein Büro in Bonn-Pennenfeld um Hinweise. Unbekannte Täter waren in der Zeit von Freitag (07.03.2025), 16:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 07:10 Uhr zunächst in die Büroräumlichkeiten einer Wohnungsbaugesellschaft auf der Zanderstraße eingebrochen. ...

