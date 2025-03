POL-BN: Foto-Fahndung: Diebstahl in Parfümerie - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (06.03.2025) in ein Einfamilienhaus in Bonn-Poppelsdorf eingebrochen. In der Tatzeit von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten die Täter eine Tür zu dem Wohnhaus auf der Schmidtbonnstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume einbruchstypisch. Mit Schmuck flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt vom Tatort. ...

