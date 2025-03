Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Schmuck bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (06.03.2025) in ein Einfamilienhaus in Bonn-Poppelsdorf eingebrochen.

In der Tatzeit von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten die Täter eine Tür zu dem Wohnhaus auf der Schmidtbonnstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume einbruchstypisch. Mit Schmuck flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

