Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nutzte ausgespähte Bankdaten zur Bezahlung - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Am 26.02.2025 haben wir in unserer Pressemitteilung von 09:25 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5979093) auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem unbekannten Mann gesucht. Dieser soll am 14.05.2022 in einer Tankstelle an der Endenicher Straße in Bonn Warengutscheine im Wert von 750,- Euro mit einer digitalen Girokarte bezahlt zu haben, die zuvor mittels betrügerisch erlangter Bankdaten eingerichtet wurde. Zur Tatzeit war er dabei von der Videoüberwachung der Tankstelle aufgezeichnet worden.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Bonn. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

