POL-BN: Demonstration in Bonn am Samstag, 08.03.2025

Bonn (ots) - Nach einem Einbruch in Bonn-Ippendorf am Dienstag (04.03.2025) hat das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zur Tatzeit gegen 21:00 Uhr hatte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf dem Höhenweg in Ippendorf drei Täter bemerkt, die gerade ...

mehr