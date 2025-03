Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Unbekannte brechen in Büro ein und gehen Geldautomaten an - Polizei bittet um Hinweise

Die Bonner Polizei bittet nach einem Einbruch in ein Büro in Bonn-Pennenfeld um Hinweise.

Unbekannte Täter waren in der Zeit von Freitag (07.03.2025), 16:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 07:10 Uhr zunächst in die Büroräumlichkeiten einer Wohnungsbaugesellschaft auf der Zanderstraße eingebrochen. Dazu hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt. In einem der Büros stemmten die Täter dann eine Wand auf und verschafften sich so Zugang zu dem Raum, in dem ein Geldautomat eingelassen ist und dessen Front sich im Bereich der Albertus-Magnus-Straße Ecke Zanderstraße befindet. Die Täter versuchten nach der Spurenlage den Automaten an dessen Rückseite mittels massiver Gewalt aufzuhebeln, was ihnen letztlich nicht gelang.

Nach der Spurensicherung am Tatort hat das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen übernommen. Wem am vergangenen Wochenende an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

