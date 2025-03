POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 13-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen

Bonn (ots) - Auf der Bundesautobahn 61 ist am Mittwochmorgen (12.03.2025) ein 63-jähriger Autofahrer mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Nach Zeugenangaben war der Autofahrer gegen 04:40 Uhr an der Anschlussstelle Miel auf die Autobahn in Richtung Venlo aufgefahren, hatte sein Fahrzeug unmittelbar gewendet und ...

