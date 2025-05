Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung - Betrüger mit Haustürgeschäften unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schöps: Dienstagvormittag hielt ein Pkw in der Ortslage Schöps, besetzt mit drei männlichen Personen. Diese sprachen eine Anwohnerin an, verbunden mit dem Angebot die Dachrinnen auszutauschen. Hierfür vereinbarte man mündlich einen Preis von 200,- Euro. Nach erledigter Arbeit jedoch verlangten die Personen 1.700,- Euro. Dies negierte die Frau. Daraufhin wurden die Männer laut und fingen eine Diskussion an. In der weiteren Folge verlangte die Frau eine Rechnung. Dies konnten die Männer jedoch, da sie nicht gewerblich unterwegs waren, nicht erbringen und fuhren in unbekannte Richtung. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Seien Sie bei derartigen Anfragen oder fadenscheinigen Geschäften stets vorsichtig und argwöhnisch. Weder handelt es sich um Fachgewerke, noch werden die angebotenen Arbeiten zumeist nicht fachgerecht und nach handwerklicher Kunst ausgeführt, sodass Sie im Nachgang weitere Probleme und vor allem finanzielle Belastungen haben.

