Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Verletzte nach Flucht vor Polizeikontrolle

Eschweiler/Stolberg (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer hat gestern Nachmittag (04.12.24) in der Talstraße versucht einer Polizeikontrolle zu entkommen und bei seiner Flucht mehrere Unfälle verursacht. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Eine Streife hatte gegen 15 Uhr versucht den Mann, der bereits mehrfach wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten ist, in der Talstraße zu kontrollieren. Doch statt anzuhalten, drückte der 20-Jährige auf das Gaspedal. In der Quellstraße rammte er beim Zurücksetzen den Pkw einer 23-jährigen Fahrerin aus Stolberg. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei einem weiteren Unfall in der Duffenterstraße fuhr der Flüchtende in die linke Fahrzeugseite des Pkw eines 34-jährigen Fahrers aus Langerwehe, der gemeinsam mit seiner 5-jährigen Tochter an einem Stoppschild in Birkengangstraße wartete. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 20-Jährige, dessen Wagen bei dem Unfall so stark beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, konnte widerstandlos festgenommen werden.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass das Fluchtfahrzeug nicht angemeldet ist. Darüber hinaus ist der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Kennzeichenmissbrauch und Körperverletzung im Straßenverkehr. (am)

