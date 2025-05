Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schulkantine - Zeugenaufruf

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in die Schulkantine am Schönrasen ein. Dort entwendeten der oder die Täter die Wechselgeldkasse und verursachten Sachschaden. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer 25189970. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell