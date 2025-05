LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Eisenach (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.40 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein am Wanderparkplatz an der B19 geparkten Polestar ein. Hieraus entwendeten der oder die Täter unter anderem Kleidungsstücke und Elektroartikel im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0124638/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

