LPI-GTH: Zusammenstoß

Arnstadt (ots) - Eine 56-jährige Fahrerin eines VW sowie ein 16-jähriger Fahrer einer Simson befuhren gestern Nachmittag in genannter Reihenfolge die Ichtershäuser Straße stadteinwärts. Der Mopedfahrer fuhr plötzlich auf den vorausfahrenden VW auf, kam zu Fall und verletzte sich. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

