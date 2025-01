Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mini Cooper kommt von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 60-jähriger Mini-Fahrer ist am Donnerstag (23.01.2025) bei einem Verkehrsunfall an der Überleitung B10/B27 in Richtung Kornwestheim offenbar von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Mini in der Ausfahrt zur B27a in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs, als das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, an einer Leitplanke entlang rutschte und gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug kam in einem Gebüsch schließlich zum Stehen. Der mutmaßliche Fahrer, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, soll aus dem Fahrzeug ausgestiegen und nach Hause gelaufen sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen bemerkten am Freitagmorgen (24.01.2025) bei der Vorbeifahrt den liegengebliebenen Mini und alarmierten die Polizei. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

