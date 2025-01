Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (23.01.2025) in der Heilbronner Straße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Eine 24 Jahre alte Citroen-Fahrerin war gegen 23.25 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Wolframstraße bog eine 21-Jährige mit ihrem Mercedes nach links in die Tunzhofer Straße ab. Im Kreuzungsbereich, der durch Ampelschaltung geregelt ist, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

