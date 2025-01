Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250131.1 Wesselburen: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Wesselburen (ots)

In den frühen Morgenstunden am vergangenen Mittwoch brach ein Unbekannter in einen Supermarkt in Wesselburen ein. Er verursachte erheblichen Sachschaden und entkam mit einer größeren Menge Tabakwaren. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 03:56 Uhr öffnete der Täter die Haupteingangstür des Marktes in der Dohrnstraße gewaltsam und gelangte so ins Gebäude. Im Kassenbereich entnahm er diverse Tabakwaren und flüchtete anschließend unerkannt.

An der Eingangstür entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell