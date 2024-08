Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerschein nach Auffahrunfall sichergestellt

Nordhausen (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, die Bahnhofstraße in Richtung Uferstraße. An einer Ampel musste der 71-Jährige verkehrsbedingt halten. Aus noch ungeklärter Ursache kollidiete das Fahrzeug mit dem davor haltenden Pkw eines 45-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 71-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des 71-jährigen Fahrers sicher.

