LPI-GTH: Rechtmäßiger Eigentümer gesucht

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute Morgen, 06.20 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Neuen Straße in Gräfenroda. Von dort entwendeten der oder die Täter einen grauen Audi A6 im Wert von circa 5.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124051/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

