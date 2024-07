Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall bei Picher

Hagenow/ Picher (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Picher und Strohkirchen wurden am frühen Mittwochnachmittag drei Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Transporterfahrer beim Befahren der Kreuzung an der Kreisstraße 23 den vorfahrtsberechtigen PKW übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer leicht und die Beifahrerin des PKW schwer verletzt. Die Unfallopfer wurden anschließend in ein Krankenhaus in Hagenow gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Straße war für über eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

