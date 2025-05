LPI-GTH: Warnung vor Telefontrickbetrug

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 22.00 Uhr und heute, 01.15 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Bahnhofstraße ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Zudem wurde ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0123782/2025) entgegen. ...

