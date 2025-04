Feuerwehr Essen

FW-E: Pkw kollidiert nach medizinischem Notfall mit Wohnhaus - Person konnte durch Ersthelfer aus dem Auto befreit werden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Frohnhausen, Mülheimer Straße, 01.04.2025, 13:12 Uhr (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Mülheimer Straße im Stadtteil Frohnhausen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens verlor aufgrund eines internistischen Notfalles die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug unkontrolliert, kollidierte mit zwei parkenden Autos und kam schließlich an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses zum Stehen.

Dabei wurde ein geparkter VW Golf auf den Gehweg geschoben und ein weiteres Fahrzeug, ein Kombi, ebenfalls beschädigt. Glücklicherweise wurden dabei keine Fußgänger verletzt.

Ein aufmerksamer Passant erkannte den medizinischen Notfall der Fahrerin, befreite sie umgehend aus dem verformten Fahrzeug und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Feuerwehr sicherte das Unfallfahrzeug gegen Wegrollen, stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Einsatzstelle weiträumig ab.

Die verletzte Fahrerin wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Maßnahmen musste die Mülheimer Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Dies führte zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr, da Bus- und Bahnlinien für etwa eine Stunde ihren Betrieb einstellen mussten.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell